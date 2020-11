Trump autorizza la transizione dei poteri. Ma non si arrende: “Vinceremo” (Di martedì 24 novembre 2020) Washington, 24 nov – Svolta nel post voto negli Stati Uniti. A quasi tre settimane dall’electon day del 3 novembre, la responsabile della General services administration (Gsa) Emily Murphy ha riconosciuto formalmente Joe Biden come l’apparente vincitore delle presidenziali, dando il via libera al processo di transizione dei poteri con il presidente Donald Trump. E’ il primo riconoscimento dell’amministrazione Usa alla possibile vittoria dello sfidante dem. Ora Biden potrà prepararsi al passaggio delle consegne e potrà contare sui fondi e le risorse federali previsti, mentre i suoi consiglieri possono cominciare a coordinarsi con quelli di Trump. La decisione della Gsa dopo la vittoria ufficiale di Biden in Michigan La mossa della Gsa è arrivata dopo che la commissione elettorale del Michigan ha certificato l’esito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 novembre 2020) Washington, 24 nov – Svolta nel post voto negli Stati Uniti. A quasi tre settimane dall’electon day del 3 novembre, la responsabile della General services administration (Gsa) Emily Murphy ha riconosciuto formalmente Joe Biden come l’apparente vincitore delle presidenziali, dando il via libera al processo dideicon il presidente Donald. E’ il primo riconoscimento dell’amministrazione Usa alla possibile vittoria dello sfidante dem. Ora Biden potrà prepararsi al passaggio delle consegne e potrà contare sui fondi e le risorse federali previsti, mentre i suoi consiglieri possono cominciare a coordinarsi con quelli di. La decisione della Gsa dopo la vittoria ufficiale di Biden in Michigan La mossa della Gsa è arrivata dopo che la commissione elettorale del Michigan ha certificato l’esito ...

Agenzia_Ansa : #USA2020, Donald Trump autorizza la transizione di poteri #ANSA - Agenzia_Ansa : Donald Trump autorizza la transizione di poteri @realDonaldTrump @POTUS @JoeBiden #ANSA - Adnkronos : #elezioniusa, #Trump autorizza la transizione di poteri con #Biden - FelipeKarmelo : Non ho visto questa notizia nella mia TL. I trestellini si sono tutti suicidati? Il Kraken se lo so fatto alla grig… - Agenpress : Usa 2020. Cnn, amministrazione autorizza transizione. Trump, 'non blocca nostre azioni legali'… -