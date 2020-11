Shalana Santana | «La bellezza può diventare un ostacolo»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 24 novembre 2020) Da circa tre anni, ogni volta che deve presentarsi a un provino, Shalana Santana non si trucca, raccoglie i capelli in una coda bassa e indossa una t-shirt comoda e un paio di scarpe basse. «Se scelgono di prendermi, deve essere per quella che sono. Se un regista non riesce ad andare oltre la bellezza fisica, vuol dire che non va bene per me» spiega Shalana al telefono dalla sua casa di Napoli, aggiungendo che, al provino de L’Alligatore, la nuova serie che vedremo il 25 novembre in prima serata su Raidue, si è presentata esattamente come prevede la sua piccola tradizione, frutto di anni di esperienze nelle quali era importante dimostrare a sé stessa di non essere solo un bel visino. Classe 1983, originaria di Brasilia, ex modella, Shalana muove i primi passi nel mondo della recitazione sei anni fa, inaugurando una carriera che la vede sempre più agguerrita nel combattere il pregiudizio e rimarcare l’indipendenza che sognava di avere fin da bambina, quando sognava di diventare un’attrice tra le favelas di Paranoá.