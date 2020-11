Real Madrid, addio Isco: «Vuole un altro campionato». Occasione per la Serie A (Di martedì 24 novembre 2020) Isco sempre più lontano dal Real Madrid. Il papà-agente ammette il desiderio del fantasista di provare una nuova avventura Isco è destinato all’addio al Real Madrid. Il fantasista spagnolo non rientra più nei piani di Zidane e vorrebbe tentare un’avventura lontano dalla Liga già nella finestra di gennaio. Sul futuro del 28enne ex Malaga si è soffermato il padre e agente del giocatore: «Isco Vuole provare un’esperienza diversa e un altro campionato. Ma in questo momento non abbiamo ricevuto offerte. Restare al Real Madrid non sarebbe comunque un problema», le sue parole a Cadena Ser. Isco in Italia è stato accostato a Milan, Inter ma soprattutto alla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020)sempre più lontano dal. Il papà-agente ammette il desiderio del fantasista di provare una nuova avventuraè destinato all’al. Il fantasista spagnolo non rientra più nei piani di Zidane e vorrebbe tentare un’avventura lontano dalla Liga già nella finestra di gennaio. Sul futuro del 28enne ex Malaga si è soffermato il padre e agente del giocatore: «provare un’esperienza diversa e un. Ma in questo momento non abbiamo ricevuto offerte. Restare alnon sarebbe comunque un problema», le sue parole a Cadena Ser.in Italia è stato accostato a Milan, Inter ma soprattutto alla ...

