“Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi”: impresa di pompe funebri nella bufera (Di martedì 24 novembre 2020) L’accusa è quella di sfruttare la tragedia del coronavirus. Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi. È quanto si legge su alcuni cartelli di un’impresa di pompe funebri, appesi in varie zone di Milano. Il cartellone è accompagnato dall’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al coronavirus e dalle scritte In regalo il cappotto di legno e Per pagare e per morire c’è sempre tempo. Rivolta contro l’impresa di pompe funebri Una comunicazione che ha sollevato lo sdegno dei social: «Non ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una pubblicità così», scrive un milanese. Gli fanno eco in tanti, bollando l’iniziativa, giudicata copiata in brutto modo dalla comunicazione di Taffo, come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020) L’accusa è quella di sfruttare la tragedia del coronavirus. Promozionein, te lanoi. È quanto si legge su alcuni cartelli di un’di, appesi in varie zone di Milano. Il cartellone è accompagnato dall’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al coronavirus e dalle scritte In regalo il cappotto di legno e Per pagare e per morire c’è sempre tempo. Rivolta contro l’diUna comunicazione che ha sollevato lo sdegno dei social: «Non ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una pubblicità così», scrive un milanese. Gli fanno eco in tanti, bollando l’iniziativa, giudicata copiata in brutto modo dalla comunicazione di Taffo, come ...

