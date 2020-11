Prevenzione Hiv: nelle donne bene cabotegravir (Di martedì 24 novembre 2020) Prevenzione Hiv: cabotegravir ogni due mesi per via iniettiva nelle donne superiore allo standard of care orale secondo nuovi dati Sono stati annunciati oggi da ViiV Healthcare i risultati preliminari dello studio HPTN 084 secondi i quali la formulazione sperimentale e iniettabile di cabotegravir a lunga durata d’azione somministrata ogni due mesi è superiore allo standard… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 24 novembre 2020)Hiv:ogni due mesi per via iniettivasuperiore allo standard of care orale secondo nuovi dati Sono stati annunciati oggi da ViiV Healthcare i risultati preliminari dello studio HPTN 084 secondi i quali la formulazione sperimentale e iniettabile dia lunga durata d’azione somministrata ogni due mesi è superiore allo standard… L'articolo Corriere Nazionale.

fmdigitale : RT @NPSitaliaONLUS: La prevenzione all'#hiv di Nps italia Onlus non si ferma neanche al tempo del lockdown e raggiunge gli studenti di tutt… - bastbux : RT @NPSitaliaONLUS: La prevenzione all'#hiv di Nps italia Onlus non si ferma neanche al tempo del lockdown e raggiunge gli studenti di tutt… - NPSitaliaONLUS : La prevenzione all'#hiv di Nps italia Onlus non si ferma neanche al tempo del lockdown e raggiunge gli studenti di… - CiaobyDany : RT @Open_gol: «Crediamo che una promozione del preservativo più esplicita e funzionale ai bisogni aiuti a diffondere la cultura della preve… - pairsonnalitesF : «La pubblicità libera in tema di preservativi ci aiuterà a contrastare Hiv e altre malattie» – L'idea di ...: ... t… -