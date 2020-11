Nel confronto post-Milan Gattuso ha indicato a ciascun calciatore gli atteggiamenti sbagliati (Di martedì 24 novembre 2020) Durante il confronto con la squadra nel post partita di Napoli-Milan, nello spogliatoio del San Paolo, Gattuso ha imputato a ciascun giocatore le sue mancanze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “I gol subiti sono nati tutti da errori abbastanza gravi personali e nella fase di impostazione sono state sbagliate diverse cose sempre per una cattiva interpretazione. Ogni giocatore è stato inchiodato alle proprie responsabilità e ha accettato senza fiatare”. Stessa versione dal Corriere del Mezzogiorno: “Ma Gattuso ha rincarato la dose, imputando a ciascuno dei suoi calciatori le mancanze nella partita ma anche atteggiamenti reiterati che non sono certamente costruttivi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Durante ilcon la squadra nelpartita di Napoli-, nello spogliatoio del San Paolo,ha imputato agiocatore le sue mancanze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “I gol subiti sono nati tutti da errori abbastanza gravi personali e nella fase di imazione sono state sbagliate diverse cose sempre per una cattiva interpretazione. Ogni giocatore è stato inchiodato alle proprie responsabilità e ha accettato senza fiatare”. Stessa versione dal Corriere del Mezzogiorno: “Maha rincarato la dose, imputando ao dei suoi calciatori le mancanze nella partita ma anchereiterati che non sono certamente costruttivi”. L'articolo ilNapolista.

capuanogio : Nel confronto con la squadra post #NapoliMilan, #Gattuso ha minacciato le dimissioni se non cambierà l’atteggiament… - ItalyMFA : Min @luigidimaio incontra Min Giustizia @GjonajEtilda: confronto su cooperazione bilaterale e partecipazione ad una… - PersempreNadia : Mi auguro che codesto figuro, non vada mai più né in un bar, né in un ristorante, né in montagna ..... Credo che il… - aylaf__ : RT @capuanogio: Nel confronto con la squadra post #NapoliMilan, #Gattuso ha minacciato le dimissioni se non cambierà l’atteggiamento in cam… - napolista : Nel confronto post-Milan #Gattuso ha indicato a ciascun calciatore gli atteggiamenti sbagliati Il Cormezz e la Gazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel confronto Prestazioni a confronto tra i MacBook Pro 13? (2020 M1) con 8GB e 16GB RAM macitynet.it Una panchina rossa nel parco contro la violenza alle donne

‘Una panchina rossa contro ogni forma di violenza sulle donne’. Il Comitato nazionale sammarinese fair play (Cnsfp), con il progetto ‘Panchina rossa’, il 25 novembre 2019, ha collocato la prima panchi ...

Nuovi contributi affitto per i fondi commerciali

Il Comune eroga 1.000 euro per negozi e attività artigianali con formula una tantum. Si ripescano anche gli esclusi ...

‘Una panchina rossa contro ogni forma di violenza sulle donne’. Il Comitato nazionale sammarinese fair play (Cnsfp), con il progetto ‘Panchina rossa’, il 25 novembre 2019, ha collocato la prima panchi ...Il Comune eroga 1.000 euro per negozi e attività artigianali con formula una tantum. Si ripescano anche gli esclusi ...