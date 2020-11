Morto per il virus a 36 anni, addio a Michele Izzo: lascia due figli piccoli (Di martedì 24 novembre 2020) Muore per il virus a 36 anni, Michele Izzo lascia la moglie e due figli piccoli. La comunità si stringe intorno alla famiglia sul web. Michele Izzo, 36enne originario di Arpaia, in provincia di Benevento, è una delle vittime di Covid più giovani in Valle Caudina. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale San Pio da quasi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 24 novembre 2020) Muore per ila 36la moglie e due. La comunità si stringe intorno alla famiglia sul web., 36enne originario di Arpaia, in provincia di Benevento, è una delle vittime di Covid più giovani in Valle Caudina. L’uomo si trovava ricoverato all’ospedale San Pio da quasi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

