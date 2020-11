Molto più che parole: quando la disinformazione sul Covid favorisce il contagio (Di martedì 24 novembre 2020) Nell’epoca della post-verità, dove nemmeno il parere di un medico viene considerato autorevole, la disinformazione ha effetti concreti e drammatici sulle vite delle persone. Se infatti il messaggio negazionista copia-incollato da vostro zio su Whatsapp potrà sembrarvi poco più che un gesto ingenuo ma innocuo, lo sono meno le conseguenze, economiche e sanitarie, che inevitabilmente ne derivano quando a veicolare messaggi sbagliati o fuorvianti sono politici e media. All’estero il fenomeno viene attentamente monitorato e i risultati di diverse ricerche sembrerebbero evidenziare un preoccupante parallelismo tra disinformazione organizzata e contagi, soprattutto quando la prima trova eco nei discorsi dei rappresentanti o nelle colonne dei giornali. Un tweet o una dichiarazione alla sagra della castagna, secondo i ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Nell’epoca della post-verità, dove nemmeno il parere di un medico viene considerato autorevole, laha effetti concreti e drammatici sulle vite delle persone. Se infatti il messaggio negazionista copia-incollato da vostro zio su Whatsapp potrà sembrarvi poco più che un gesto ingenuo ma innocuo, lo sono meno le conseguenze, economiche e sanitarie, che inevitabilmente ne derivanoa veicolare messaggi sbagliati o fuorvianti sono politici e media. All’estero il fenomeno viene attentamente monitorato e i risultati di diverse ricerche sembrerebbero evidenziare un preoccupante parallelismo traorganizzata e contagi, soprattuttola prima trova eco nei discorsi dei rappresentanti o nelle colonne dei giornali. Un tweet o una dichiarazione alla sagra della castagna, secondo i ...

