Majooh Barbeito | il selfie è sexy | le curve di lady Ocampos accendono il web

Leggi su golssip

(Di martedì 24 novembre 2020)ancora una volta super. La modella e compagna dell'attaccante del Siviglia Lucas, infatti, si è scattata unmentre indossa un costume nero perfetto per mettere in risalto le suemozzafiato. Il risultato? I suoi follower letteralmente impazziti per il lato B e per il decolleté esplosivi:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH-jKJjFSeW/" Golssip.