Lillo è guarito dal Covid, il post sui social: “L’umanità conta più di un farmaco” (Di martedì 24 novembre 2020) Lillo torna a casa dopo un lungo ricovero al policlinico Gemelli di Roma: l’attore è guarito dal Covid-19. Sui social racconta qual è stata la prima cosa che ha fatto dopo l’esito del tampone negativo, insieme ai ringraziamenti che hanno commosso i fan. È guarito dal Covid-19 e può fare finalmente ritorno a casa Lillo, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 novembre 2020)torna a casa dopo un lungo ricovero al policlinico Gemelli di Roma: l’attore èdal-19. Suiracqual è stata la prima cosa che ha fatto dopo l’esito del tampone negativo, insieme ai ringraziamenti che hanno commosso i fan. Èdal-19 e può fare finalmente ritorno a casa, L'articolo proviene da Leggilo.org.

ResiStefano : RT @RaiNews: 'Contagiato per aver abbassato la mascherina per respirare' - NickIannello64 : RT @RaiNews: 'Contagiato per aver abbassato la mascherina per respirare' - RaiNews : 'Contagiato per aver abbassato la mascherina per respirare' - INRadionews : ?? Covid, Lillo è guarito: “Tolto il respiratore, ho messo le cuffiette ed ho ballato” #LilloeGreg #Coronavirus - ciakmag : Lillo è guarito dal Covid: “Tampone negativo e finalmente a casa” #lilloegreg ?? -