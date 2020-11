L'Argentina guarda al futuro: l'esercito dovrà arruolare transessuali per 'rimediare le violazioni commesse' (Di martedì 24 novembre 2020) Queste sono le vere rivoluzioni. L'esercito argentino, entro il 30 novembre, dovrà arruolare nel proprio personale una quota dell'1% di travestiti, transessuali e transgender. Il 4 settembre, il ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Queste sono le vere rivoluzioni. L'argentino, entro il 30 novembre,nel proprio personale una quota dell'1% di travestiti,e transgender. Il 4 settembre, il ...

globalistIT : Le vere rivoluzioni di civiltà - Matt_Orlandi : @maurorizzi_mr E, guarda caso, un modello simile è avvenuto in Argentina (che ha tanto in comune con il nostro Paese) - la5fettaditorta : @nonfaretardi Guardiamo il macro scenario dico solo che, dati alla mano, non ci sono forti evidenze di efficacia de… - griso135 : @Stfn_Mrtz @sciroccatoo Guarda io vivo in argentina e risparmio in Bitcoin perché il peso si deprezza a vista d'occ… - _DrakeRamoray_ : @greyscaleo SPAGNA, BRASILE, ARGENTINA... CAZZO SEI.... guarda il tuo big brother and non rompere le scatole a noi. Graciassss -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina guarda Coronavirus in Argentina, calano media dei casi e numero dei malati. La situazione nel paese Gaucho News L'Argentina guarda al futuro: l'esercito dovrà arruolare transessuali per "rimediare le violazioni commesse"

Il decreto del governo del presidente Alberto Fernandez dispone l'obbligo di assumere almeno una quota dell'1% entro il 30 novembre ...

Questa casa prefabbricata in cemento e prodotta in Argentina viene assemblata in un giorno

Questo nuovo modello di casa industrializzata con struttura in cemento cerca di fondere i vantaggi della costruzione prefabbricata, con un design interno confortevole, sfruttando al massimo lo spazio ...

Il decreto del governo del presidente Alberto Fernandez dispone l'obbligo di assumere almeno una quota dell'1% entro il 30 novembre ...Questo nuovo modello di casa industrializzata con struttura in cemento cerca di fondere i vantaggi della costruzione prefabbricata, con un design interno confortevole, sfruttando al massimo lo spazio ...