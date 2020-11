Lady Hakimi: “Ha scelto l’Inter anche per Conte. Contro il Real vuole rifarsi” (Di martedì 24 novembre 2020) Hiba Abouk, compagna di Hakimi, ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport. Queste le parole dell’attrice spagnola: “Prima del lockdown è stato un mese meraviglioso, non ci si stanca mai di passare davanti al Duomo. Sono un’appassionata di moda e qui capisci perché Milano è la capitale del fashion. l’Inter? Voglio tuffarmi in questa nuova famiglia, ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Achraf ha legato tantissimo con Lautaro, io con la sua compagna. La chiamata dell’Inter? Ne abbiamo discusso in famiglia, ma la decisione toccava ad Achraf, si tratta della sua carriera. Cercava un club e stare felice, l’ha trovato. E io sono felice di essere a Milano, è un paese che adoro. Per me in quella posizione è il migliore del mondo, ma deve lavorare e ha ancora tanto da migliorare. Su questo però c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Hiba Abouk, compagna di, ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport. Queste le parole dell’attrice spagnola: “Prima del lockdown è stato un mese meraviglioso, non ci si stanca mai di passare davanti al Duomo. Sono un’appassionata di moda e qui capisci perché Milano è la capitale del fashion.? Voglio tuffarmi in questa nuova famiglia, ho solo visto due gare a San Siro prima della chiusura totale. Achraf ha legato tantissimo con Lautaro, io con la sua compagna. La chiamata del? Ne abbiamo discusso in famiglia, ma la decisione toccava ad Achraf, si tratta della sua carriera. Cercava un club e stare felice, l’ha trovato. E io sono felice di essere a Milano, è un paese che adoro. Per me in quella posizione è il migliore del mondo, ma deve lavorare e ha ancora tanto da migliorare. Su questo però c’è ...

