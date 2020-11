La grande bellezza del Nord | l’aurora boreale in Norvegia – Il video

(Di martedì 24 novembre 2020) Una clip di 36 secondi che mostra tutta lastraordinaria di cui è capace la natura nell’Europa del: un’auroraricca di bande luminose e colorate, dal verde al viola, sullo sfondo blu notte del cielo. Il, che ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni, mostra un cittadino dell’isola di Senja – la seconda più vasta isola della– aprire il portone di ingresso della sua casa, affacciarsi sull’uscio e filmare lo spettacolo che si trova davanti. Il paesaggio è totalmente innevato e le stelle, lontane dalle luci delle metropoli, sembrano risaltare in tutto il loro bagliore. November 23, 2020 Leggi anche: Zero emissioni entro il 2050. Cosa dice il primo accordo firmato dai ministri dell’ambiente europei Il Polomagnetico è sempre ...

enpaonlus : La grande bellezza @bellalilli @rudi_de_fanti @chruggeriTg2 @ritadallachiesa @FrancoFrattini @massimo4951… - FBiasin : Piccola selezione odierna per voi: 13.30 #NewcastleChelsea 15.00 #CrotoneLazio 15.30 #BayernWerder 16.15… - CeluloideMag : LA GRAN BELLEZA La Grande Bellezza | 2013 | Dir. Paolo Sorrentino ?? - arcocielo : RT @enpaonlus: La grande bellezza @bellalilli @rudi_de_fanti @chruggeriTg2 @ritadallachiesa @FrancoFrattini @massimo4951 @manginobrioches @… - BisousDu_Coeur : RT @Diego_Sandri: “Nella musica è forse dove l'anima si accosta di più al grande scopo per cui lotta quando si sente ispirata dal sentiment… -

Ultime Notizie dalla rete : grande bellezza

Scatto fashion per Chiara Biasi su Instagram, una bellezza sublime esposta al sole che attira a sè i follower dell’amore: costume in pelle sexy. Chiara Biasi (getty images) Div ...ROMA, 24 NOV - ROBERTO BOLLE, PAROLE CHE DANZANO (RIZZOLI, PP 240, EURO 29,90). Fa danzare anche le parole Roberto Bolle in un dizionario personale, uno zibaldone di pensieri in cui apre lo sguardo a ...