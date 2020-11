La Cina è partita per prendere un pezzo di Luna (Di martedì 24 novembre 2020) La missione Chang'e 5 ha l'ambizioso obiettivo di prelevare rocce Lunari: finora ci sono riusciti solo Stati Uniti ed ex Unione Sovietica Leggi su ilpost (Di martedì 24 novembre 2020) La missione Chang'e 5 ha l'ambizioso obiettivo di prelevare rocceri: finora ci sono riusciti solo Stati Uniti ed ex Unione Sovietica

gemin_steven98 : RT @ilpost: La Cina è partita per prendere un pezzo di Luna - anna_annie12 : La Cina è partita per prendere un pezzo di Luna - Il Post - ilpost : La Cina è partita per prendere un pezzo di Luna - praparelli : RT @riktroiani: Belpietro: 'È evidente che questa pandemia sia partita dalla Cina. Ne sta beneficiando dopo aver annunciato in ritardo la c… - profarchitetto : #concorsi Un centro culturale del vino nella contea di Huailai, antica regione vinicola della Cina - È partita la n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina partita Jiangsu campione di Cina: primo campionato vinto per Suning. Sconfitto Cannavaro in finale Sky Sport C’è troppa puzza di bruciato

Chiariamo subito che non siamo negazionisti e tantomeno no vax, ma non siamo nemmeno scemi, né tra quelli che hanno deciso di portare il ...

Cina: lanciato un veicolo spaziale senza pilota per raccogliere campioni di roccia lunare

CINA - La Cina ha lanciato un veicolo spaziale senza pilota per riportare indietro rocce lunari. E' il primo tentativo da oltre 40 anni da parte di qualsiasi Paese al mondo. Pechino sta riversando mil ...

Chiariamo subito che non siamo negazionisti e tantomeno no vax, ma non siamo nemmeno scemi, né tra quelli che hanno deciso di portare il ...CINA - La Cina ha lanciato un veicolo spaziale senza pilota per riportare indietro rocce lunari. E' il primo tentativo da oltre 40 anni da parte di qualsiasi Paese al mondo. Pechino sta riversando mil ...