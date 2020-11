Italiano: “La salvezza vale più di uno scudetto. Galabinov è cinico” (Di martedì 24 novembre 2020) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: Stiamo crescendo, con l’Atalanta siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. In Serie A ti possono castigare in ogni momento. Contro Sassuolo, Milan e Juve dopo un’ora siamo calati, mentre contro l’Atalanta e? andata diversamente. Vorremmo sempre avere in mano il pallino, in B eravamo secondi per possesso palla, ma in A non si puo?. Dobbiamo adattarci. In C il mio Trapani giocava molto verticale, in B lo Spezia aveva una manovra piu? ragionata e avvolgente. Adesso bisogna mediare, ma per la qualita? degli avversari credo sia meglio essere aggressivi, togliere tempo e spazio. L’allenatore deve essere pronto ad adattarsi a tutto, anche senza cambiare il sistema di gioco. Quello che stiamo vivendo adesso è merito delle idee, del gioco, dell’organizzazione ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 24 novembre 2020) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico: Stiamo crescendo, con l’Atalanta siamo stati concentrati dall’inizio alla fine. In Serie A ti possono castigare in ogni momento. Contro Sassuolo, Milan e Juve dopo un’ora siamo calati, mentre contro l’Atalanta e? andata diversamente. Vorremmo sempre avere in mano il pallino, in B eravamo secondi per possesso palla, ma in A non si puo?. Dobbiamo adattarci. In C il mio Trapani giocava molto verticale, in B lo Spezia aveva una manovra piu? ragionata e avvolgente. Adesso bisogna mediare, ma per la qualita? degli avversari credo sia meglio essere aggressivi, togliere tempo e spazio. L’allenatore deve essere pronto ad adattarsi a tutto, anche senza cambiare il sistema di gioco. Quello che stiamo vivendo adesso è merito delle idee, del gioco, dell’organizzazione ...

trash_italiano : Non dovevano addolcirli con tutte queste clip. Serviva lo stile Ilary. “RESTERETE IN CASA ALTRI DUE MESI. I VOSTRI… - FratellidItalia : Sono anni che denunciamo le società 'apri e chiudi' riconducibili a soggetti inesistenti e abbiamo più volte presen… - matteorenzi : Per il vaccino serve l’esercito italiano, anche sul fronte della logistica. La guerra non la facciamo allo spritz m… - G_Chinellato : RT @gabrillasarti2: Il popolo italiano ?????? non spegne la TV. !! - Fedex546 : RT @TotiNoEuro: @VeEnry @Fragment_84 @gvitoli @borghi_claudio @emanuelefelice2 @pdnetwork Ah detto questo non è tanto un punto di chi ci gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano “La Perché scegliere il trapianto di capelli come rimedio alla calvizie? Fortune Italia