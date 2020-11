Insieme contro la violenza sulle donne | le iniziative Rai per il 25 novembre

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 24 novembre 2020) Giornata InternazionalelaIl tanto atteso ed annunciato evento Siamo Così, che avrebbe riunito sullo stesso palco Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, non ci sarà, ma in occasione della Giornata Internazionalelala Rai proporrà al proprio pubblico una ricca programmazione dedicata in tv, alla radio e sul web. In programma anchecollaterali come l’illuminazione della sede di viale Mazzini, il sostegno alle campagne istituzionali italiane ed europee, brevi spot in onda su tutte le reti Rai e sugli account social dei volti, dei programmi e dei canali della tv di Stato. Tanti strumenti per un unico scopo: condannare la...