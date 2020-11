(Di martedì 24 novembre 2020)pera Battipaglia: si indaga 15 novembre 2020 Momenti di paura, ieri mattina, in via Diaz aFaiano , dove un'mobile (Citroèn C3), di proprietà di un 45enne, è ...

salernotoday : Incendiata auto a Pontecagnano: si segue la pista della gelosia - CiociariaO : #Cassino. Auto di un imprenditore incendiata nella notte: trovati inneschi, rogo doloso - news24_city : Incendiata l’auto di un dirigente del Comune di Trinitapoli - giuseppemaria : @ManfredoRoma Immagino, e alcuni hanno pure avuto l'auto che si è incendiata. - zazoomblog : Carapelle: incendiata l’auto del segretario locale della Lega Fatto denunciato in una nota dal segretario provincia… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendiata auto

TrevisoToday

Momenti di panico in via Magistrini a Momo, attorno alle 15 di oggi (martedì 24 novembre), per l’incendio che ha distrutto un’auto Smart. Al volante della vettura c’era una donna proveniente da Nebbiu ...I problemi più frequenti alle auto elettriche 2020 hanno molto in comune anche con le auto tradizionali: ecco quando e perché ...