Il Sultano Erdogan con la scimitarra va all'abbordaggio diplomatico (Di martedì 24 novembre 2020) 'Nel complesso,- rimarca su starmag.it Lorenzo Marinone - la missione europea dimostra una duplice ... concordano analisti di geopolitica e fonti diplomatiche sollecitate da Globalist, appaiono come un ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) 'Nel complesso,- rimarca su starmag.it Lorenzo Marinone - la missione europea dimostra una duplice ... concordano analisti di geopolitica e fonti diplomatiche sollecitate da Globalist, appaiono come un ...

PolitikoReal : RT @galietti82: Il Kaiser (Guglielmo II - Merkel) non intende incrinare il rapporto con il Sultano (Mehmed V - Erdogan), nuove conferme htt… - galietti82 : Il Kaiser (Guglielmo II - Merkel) non intende incrinare il rapporto con il Sultano (Mehmed V - Erdogan), nuove conf… - GiulioTerzi : Secondo il “sultano” Erdogan “nessun musulmano può essere un terrorista” - JeanDanton3 : @fabri196189 @ImolaOggi @aspettaaspetta A conquistarla. Lui è il nuovo Sultano. Con la Turchia in Europa l' islam e… - ematr_86 : RT @GrimoldiPaolo: Pompeo ad Istanbul ha incontrato i rappresentanti del cristianesimo, ortodossi e cattolici, ha sottolineato l'impegno am… -

Ultime Notizie dalla rete : Sultano Erdogan TURCHIA Parchi giochi e interviste: la repressione del sultano Erdogan AsiaNews Il Sultano Erdogan con la scimitarra va all'abbordaggio diplomatico

Convocato l'ambasciatore italiano nella Ue e l'incaricato d'affari tedesco, in seguito a quella che è stata definita una "ispezione non autorizzata: un controllo a una nave sospettata di portare armi ...

Turchia. Continua la repressione dei curdi. E Demirtas resta in carcere

La repressione in Turchia non siferma. In questi ultimi giorni sono state arrestate oltre 100 persone, tra cui 30 avvocati con la solita accusa di avere legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdis ...

Convocato l'ambasciatore italiano nella Ue e l'incaricato d'affari tedesco, in seguito a quella che è stata definita una "ispezione non autorizzata: un controllo a una nave sospettata di portare armi ...La repressione in Turchia non siferma. In questi ultimi giorni sono state arrestate oltre 100 persone, tra cui 30 avvocati con la solita accusa di avere legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdis ...