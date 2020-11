I macaron spaziali di Baby Yoda

Leggi su wired

(Di martedì 24 novembre 2020) Nell’ultimo episodio di The Mandalorian, il dodicesimo diffuso su Disney+ lo scorso 20 novembre, c’erano parecchi dettagli che potevano catturare l’attenzione dello spettatore, dalla base imperiale abbandonata a strani esperimenti di clonazione fino al ritorno di Moff Gideon. Ma a rubare la scena, come al solito, è statograzie soprattutto alla sua incredibile voracità: che siano piccoli alieni tentacolari o le uova di Lady Frog, il Bambino si è dimostrato particolarmente goloso di qualsiasi manicaretto spaziale. E in questa puntata non è da meno, arrivando persino a sottrarre dei dolcetti celesti a forma dia un compagno nella scuola del pianeta Nevarro a cui era stato momentaneamente affidato. Nonostante l’esito non proprio felice di quella digestione a fine puntata, anche qualche spettatore è rimasto affascinato da ...