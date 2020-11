Hyrule Warriors | Age of Calamity diventa il musou più venduto di sempre con oltre 3 milioni di copie piazzate

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020): Age ofpotrebbe non essere una tradizionale uscita di Zelda, ma ilto per Nintendo il gioco di punta di queste vacanze natalizie. L'attesa per il prequel di Breath of the Wild era molto alta in vista del suo lancio e guardando le vendite sembra proprio che il gioco sia stato molto apprezzato dai fan. Koei Tecmo, gli sviluppatori del gioco, hanno annunciato (tramite Famitsu) che Age ofha già superato quota 3didistribuite in tutto il mondo in versione digitale e fisica, a meno di una settimana dal suo lancio. Leggi altro...