GF Vip: Elisabetta Gregoraci Pronta a Lasciare La Casa Più Spiata d’Italia! (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo avere scoperto che il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a febbraio, Elisabetta Gregoraci ha manifestato la voglia di Lasciare la Casa più Spiata d’Italia per trascorrere il natale in famiglia e soprattutto con suo figlio. Ecco che cosa sta succedendo e che cosa ha detto la concorrente del reality show. GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci non reggerà fino a febbraio: Pronta ad abbandonare il reality show! Chi ha seguito l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 in diretta con Alfonso Signorini sa benissimo che il reality show si prolungherà fino ai primi di febbraio. Non tutti i concorrenti hanno ben preso la notizia perché convinti che il programma sarebbe finito prima di natale in modo tale da trascorrere le feste insieme alla propria ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo avere scoperto che il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a febbraio,ha manifestato la voglia dilapiùd’Italia per trascorrere il natale in famiglia e soprattutto con suo figlio. Ecco che cosa sta succedendo e che cosa ha detto la concorrente del reality show. GF Vip 5,non reggerà fino a febbraio:ad abbandonare il reality show! Chi ha seguito l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 in diretta con Alfonso Signorini sa benissimo che il reality show si prolungherà fino ai primi di febbraio. Non tutti i concorrenti hanno ben preso la notizia perché convinti che il programma sarebbe finito prima di natale in modo tale da trascorrere le feste insieme alla propria ...

