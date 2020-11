GF vip, crisi tra Oppini e Tommaso Zorzi dopo il prolungamento del Gf (Di martedì 24 novembre 2020) Che crisi che ha generato ieri l’annuncio di Alfonso Signorini. Gli inquilini della Casa del Grande Fratello sono rimasti sconvolti durante l’ultima diretta del reality quando il conduttore ha annunciato che il programma proseguirà fino ai primi di febbraio. Le reazioni, naturalmente, non sono mancate. La crisi di Oppini La notizia del prolungamento del Gf ha messo in crisi molti dei concorrenti che si sono chiesti se rimanere o no nella Casa. L’idea di passare le festività all’interno della Casa li ha messi molto alla prova e nelle ultime ore la tensione si è fatta sentire. Francesco Oppini ha detto fin da subito di non voler rimanere scatenando la crisi con Tommaso Zorzi che sembra aver preso la decisione di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Cheche ha generato ieri l’annuncio di Alfonso Signorini. Gli inquilini della Casa del Grande Fratello sono rimasti sconvolti durante l’ultima diretta del reality quando il conduttore ha annunciato che il programma proseguirà fino ai primi di febbraio. Le reazioni, naturalmente, non sono mancate. LadiLa notizia deldel Gf ha messo inmolti dei concorrenti che si sono chiesti se rimanere o no nella Casa. L’idea di passare le festività all’interno della Casa li ha messi molto alla prova e nelle ultime ore la tensione si è fatta sentire. Francescoha detto fin da subito di non voler rimanere scatenando laconche sembra aver preso la decisione di ...

