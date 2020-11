Gerry Scotti e Carlo Conti: “Il covid ha rafforzato la nostra amicizia” (Di martedì 24 novembre 2020) Sia Carlo Conti che Gerry Scotti hanno trascorso alcuni giorni in ospedale per curarsi dal covid-19. Un’esperienza forte, che fortunatamente si è conclusa, e che ha unito più che mai i due conduttori televisivi. Ne hanno parlato insieme nel corso di un’intervista al settimanale Chi, in edicola il 25 novembre: ecco le loro parole. Carlo Conti e Gerry Scotti: l’amicizia rafforzata dal covid Nella loro recente intervista doppia, Carlo Conti e Gerry Scotti hanno parlato del loro rapporto di amicizia, reso ancor più forte dall’aver condiviso l’esperienza covid. Conti ha affidato al settimanale Chi la sua esperienza, ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020) Siachehanno trascorso alcuni giorni in ospedale per curarsi dal-19. Un’esperienza forte, che fortunatamente si è conclusa, e che ha unito più che mai i due conduttori televisivi. Ne hanno parlato insieme nel corso di un’intervista al settimanale Chi, in edicola il 25 novembre: ecco le loro parole.: l’amicizia rafforzata dalNella loro recente intervista doppia,hanno parlato del loro rapporto di amicizia, reso ancor più forte dall’aver condiviso l’esperienzaha affidato al settimanale Chi la sua esperienza, ...

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - Corriere : Gerry Scotti: «Finalmente a casa, guarito dal covid. Grazie a tutti» - matteosportelli : @pazzipergerry @Gerry_Scotti @tvsorrisi Numero uno Gerry - zazoomblog : Carlo Conti e Gerry Scotti su Chi: dopo il covid 19 più amici di prima - #Carlo #Conti #Gerry #Scotti #covid -