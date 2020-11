Francia e Gb verso parziali riaperture, ma sulle feste serve un piano comune europeo (Di martedì 24 novembre 2020) La Commissione Ue lavora alle raccomandazioni per evitare che ogni singolo Stato si muova autonomamente. Von Der Leyen: domani contratto anche con Moderna Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) La Commissione Ue lavora alle raccomandazioni per evitare che ogni singolo Stato si muova autonomamente. Von Der Leyen: domani contratto anche con Moderna

infoitinterno : Traffico di clandestini in auto e furgoni verso Francia e Austria: otto misure cautelari - MariagladysVc : RT @LaStampa: A Parigi si va verso un lockdown soft, in Spagna resta lo stato di emergenza. Nel Regno Unito si attendono le parole del prem… - LaStampa : A Parigi si va verso un lockdown soft, in Spagna resta lo stato di emergenza. Nel Regno Unito si attendono le parol… - frankponch72 : @CarismayValor @giuslit Ovviamente. Se solo la Francia o l'Italia si mettessero di traverso insieme a polonia, Ungh… - cielolucas1 : RT @docdrugztore: In Francia si va verso un regime sempre più autoritario, nel silenzio generale della comunità internazionale? Thread sugl… -