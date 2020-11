Formula 1 | Hamilton | “Ho sempre avuto il talento | ma c’è voluto tempo per arrivare al top”

(Di martedì 24 novembre 2020) Il sette volte campione del mondo di1, Lewis, nel corso di un’intervista rilasciata al sito della F1, ha raccontato alcune sue caratteristiche che gli hanno permesso di conseguire importantissimi traguardi: “La gente può pensare che sembra facile, ma dico che è tutt’altro. Ci èmolto, moltoper essere bravo come me. Penso di averil. Probabilmente hogli strumenti, ma ho giocato con la cassetta degli attrezzi non sapendo cosa fare con quegli strumenti. Li ho messi a punto. E penso che sia concentrandosi solo sulle cose se ci si riesce”. Il pilota britannico ha poi spiegato l’importanza dello studio anche in uno sport come l’automobilismo: “Ogni anno, annoto dove non sono ...

Corriere : Hamilton e quel discorso da leader «Lottate per un mondo più giusto» - sportface2016 : #Formula1, le dichiarazioni del pilota #Mercedes Lewis #Hamilton #F1 - dinoadduci : Hamilton e uno dei segreti del 2020: 'La meditazione mi ha migliorato' - Gazzetta_it : #F1 #LewisHamilton e uno dei segreti del 2020: “La meditazione mi ha migliorato” #Mercedes - FormulaPassion : #F1 | L'unità d'intenti è la priorità per Toto #Wolff -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Hamilton

Lewis Hamilton, come ben noto a tutti è diventato per la settima volta campione del mondo dopo la straordinaria vittoria del Gran Premio della Turchia, per nulla scontata per come si erano messe le co ...Una velocità istintiva che il tedesco, 57 partenza al palo all'attivo, dietro solo ad Hamilton, Schumacher e Senna, non è riuscito a trovare con una SF1000 poco competitiva e maledettamente ...