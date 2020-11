“Devi abbandonare la casa”. GF Vip, Signorini quasi non ci crede. Gli altri concorrenti in lacrime (Di martedì 24 novembre 2020) Come sempre è successo un po’ di tutto durante l’ultima puntata del GF Vip 5. Al centro della scena, ormai da qualche settimana, c’è Dayane Mello, che è finita al televoto contro Rosalinda, Francesco Oppini e Patrizia De Blanck. La Elia dallo studio ha preso nuovamente le difese della modella brasiliana, che intanto ha attaccato Andrea Zelletta. C’è chi è convinto che l’ex tronista segua le ‘istruzioni’ di Elisabetta Gregoraci, durante le nomination. Ovviamente la concorrente calabrese ha smentito il tutto. Oltre ad Antonella, anche Giulia Salemi ha difeso Dayane, esprimendo per lei delle belle parole. Subito dopo, Signorini ha aumentato la tensione in Casa mandando in onda un filmato che ritrae la Mello e Rosalinda durante una loro conversazione. Le due amiche hanno notato dei cambiamenti in Oppini. Si è aperto inevitabilmente il discorso riguardante l’amicizia tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Come sempre è successo un po’ di tutto durante l’ultima puntata del GF Vip 5. Al centro della scena, ormai da qualche settimana, c’è Dayane Mello, che è finita al televoto contro Rosalinda, Francesco Oppini e Patrizia De Blanck. La Elia dallo studio ha preso nuovamente le difese della modella brasiliana, che intanto ha attaccato Andrea Zelletta. C’è chi è convinto che l’ex tronista segua le ‘istruzioni’ di Elisabetta Gregoraci, durante le nomination. Ovviamente la concorrente calabrese ha smentito il tutto. Oltre ad Antonella, anche Giulia Salemi ha difeso Dayane, esprimendo per lei delle belle parole. Subito dopo,ha aumentato la tensione in Casa mandando in onda un filmato che ritrae la Mello e Rosalinda durante una loro conversazione. Le due amiche hanno notato dei cambiamenti in Oppini. Si è aperto inevitabilmente il discorso riguardante l’amicizia tra ...

Theresa_989 : Eligreg perché devi abbandonare. Perché ???? #gfvip - Loranny4 : Non posso accettare che Tommaso possa abbandonare perché abbandona Francesco. NO! Gli altri fanno ciò che vogliono, tu DEVI rimanere #gfvip - carezzaveloce : RT @GretaSmara: Eligreg sei stata la scoperta migliore di questa edizione Spero che dopo la notizia del prolungamento lei non decida di abb… - SempreVeeola : RT @AncoraMarina65: #gfvip PATRIZIA DEVI ABBANDONARE LA CASA. LEI: NON PIANGETE. NOI: - simonini_carla : RT @AncoraMarina65: #gfvip PATRIZIA DEVI ABBANDONARE LA CASA. LEI: NON PIANGETE. NOI: -

Ultime Notizie dalla rete : “Devi abbandonare Medicoora: dal cuore della pandemia, dal mondo delle Start Up, arriva l'APP per non lasciare più indietro nessuno Fortune Italia