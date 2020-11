De Zerbi: “Berardi ha fatto bene a non andare alla Juventus perché…” (Di martedì 24 novembre 2020) Ospite di Tiki Taka, noto programma sul calcio di Mediaset, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha fatto il punto sulla sua squadra che si trova ora al secondo posto in classifica in Serie A. Il mister si è soffermato sui giocatori più in vista in questo momento. Da Boga, tornato al gol dopo il coronavirus, ai gioielli italiani Locatelli e Berardi.Parla De Zerbicaption id="attachment 1052971" align="alignnone" width="559" Berardi (getty images)/caption"Boga e Locatelli scartati da Chelsea e Milan? Li abbiamo presi da molto giovani. Abbiamo avuto la bravura di prenderli a titolo definitivo e ora sono un patrimonio enorme della nostra società", ha esordito De Zerbi che poi si è soffermato su un altro punto forte della sua squadra: Domenico Berardi. "Ha detto no alla Juventus? ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Ospite di Tiki Taka, noto programma sul calcio di Mediaset, Roberto De, allenatore del Sassuolo, hail punto sulla sua squadra che si trova ora al secondo posto in classifica in Serie A. Il mister si è soffermato sui giocatori più in vista in questo momento. Da Boga, tornato al gol dopo il coronavirus, ai gioielli italiani Locatelli e Berardi.Parla Decaption id="attachment 1052971" align="alignnone" width="559" Berardi (getty images)/caption"Boga e Locatelli scartati da Chelsea e Milan? Li abbiamo presi da molto giovani. Abbiamo avuto la bravura di prenderli a titolo definitivo e ora sono un patrimonio enorme della nostra società", ha esordito Deche poi si è soffermato su un altro punto forte della sua squadra: Domenico Berardi. "Ha detto no? ...

