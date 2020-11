Cremona, Asst lancia la campagna di aiuto alle donne vittime di violenza (Di martedì 24 novembre 2020) Cremona, 24 novembre 2020 - " Domani decidi tu, telefonaci ". E' questo il motto della campagna contro la violenza sulle donne lanciata dalla Asst di Cremona . In occasione della Giornata ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 24 novembre 2020), 24 novembre 2020 - " Domani decidi tu, telefonaci ". E' questo il motto dellacontro lasulleta dalladi. In occasione della Giornata ...

laprovinciacr : 25 novembre 2020, l'Asst di #Cremona in prima linea - mondopadano : #pandemia, a un passo dal #vaccino. Su Mondo Padano l'intervista ad Angelo Pan, direttore dell'U.O. Malattie infett… - IGCremona : ????? ????? ASST Cremona è alla ricerca di INFERMIERI e ASSISTENTI SANITARI CON CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE PER LE… - WelfareNetwork : ASST CREMONA ECOGRAFIA AL LETTO DEL PAZIENTE, ARMA EFFICACE CONTRO IL CORONA VIRUS. - WelfareNetwork : ASST Cremona Era Covid Appello di Rosario Canino Non ce la facciamo più ci mancano 18 anestesisti . Serve aiuto… -