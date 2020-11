Carabinieri difendono donne | volantini in 158 Comuni salernitani e accoglienza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il 25 novembre 2020 ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, celebrata in tutto il mondo affinché questa deplorevole piaga sociale e culturale, ancor prima che criminale, venga affrontata e combattuta in ogni sua forma. L’Arma dei, da sempre vicina alle vittime nella sua attività di rassicurazione sociale, sin dal 2009 ha istituito all’interno del raggruppamento investigazioni scientifiche in Roma la ‘sezione atti persecutori’ che si occupa di formazione del personale in ambito nazionale e di trattazione di casi particolarmente complessi, costituendo una rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere e spacializzando ufficiali di polizia giudiziaria per ciascun comando provinciale in grado – al verificarsi dell’evento delittuoso – di ...