Canton Ticino invita gli italiani sui suoi campi di sci. Effetto divieti di Conte (Di martedì 24 novembre 2020) Le varie località sciistiche del Canton Ticino applicano le regole e hanno messo a punto rigidi protocolli per quanto riguarda la ristorazione e l'uso degli impianti, affermano gli organizzatori Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) Le varie località sciistiche delapplicano le regole e hanno messo a punto rigidi protocolli per quanto riguarda la ristorazione e l'uso degli impianti, affermano gli organizzatori

LuinoNotizie : In fiamme un antico #mulino in Canton #Ticino - verbanonews : New post: In Canton Ticino altri 196 contagi e 7 decessi - varesenews : In Canton Ticino altri 196 contagi e 7 decessi - HojohClo : @mesmeri Ho parlato con un Veterinario che lavora nel Canton Ticino. Gli chiesi, più di un me se fa, com’era la sit… - varesenews : Le fiamme hanno divorato l’ultimo mulino del Canton Ticino -