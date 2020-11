Calciomercato Juventus | duello con il Barcellona | colpo a centrocampo

(Di martedì 24 novembre 2020) Nelle ultime settimane sono state tante le trattative diin cui laè stata coinvolta. Mentre Andrea Pirlo cerca d’imporre il suo gioco con gli uomini che ha a disposizione, Fabio Paratici pensa ai possibili giocatori che potrebbero far comodo al nuovo tecnico. La difesa ha bisogno di nuovi innesti visti i troppi infortuni, e inoltre manca ancora un attaccante di ruolo che possa sostituire Morata. Il reparto su cui la società bianconera punta maggiormente però, è probabilmente il, dove ci si aspetta un grandeda Andrea Agnelli. E nelle ultime ore ha preso vita un’opzione interessante, per la quale saràcol. LEGGI ANCHE:, Paratici sulla scia di Pogba: occhi su un talento ...

