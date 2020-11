“Basta così, me ne vado”. GF Vip fino a febbraio, la decisione a tarda notte: la ‘vippona’ non resta (Di martedì 24 novembre 2020) Alfonso Signorini nel live del Grande Fratello Vip andato in onda ieri sera, ha finalmente annunciato ai concorrenti del GF Vip che il programma non finirà ad inizio dicembre bensì l’otto febbraio. Inizialmente i vipponi non hanno creduto alla dichiarazione di Alfonso ma l’incredulità iniziale ha lasciato presto il posto allo sgomento. La Del Vesco ha immediatamente dichiarato di essere pronta a rimanere all’interno della Casa anche fino a febbraio, ma che non deciderà prima di averne parlato con i familiari: “Io ci sto anche ma devo sentire Giuliano, perché la mia vita l’ho lasciata a casa sua. Non lo vedo da due mesi e mezzo e quindi ho bisogno almeno di sentirlo“. (Continua dopo le foto) Come la Del Vesco anche Zelletta sembra della stessa idea: “Rimango certo, dopo tutto quello che ho affrontato non mollo qui. Vado avanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Alfonso Signorini nel live del Grande Fratello Vip andato in onda ieri sera, ha finalmente annunciato ai concorrenti del GF Vip che il programma non finirà ad inizio dicembre bensì l’otto. Inizialmente i vipponi non hanno creduto alla dichiarazione di Alfonso ma l’incredulità iniziale ha lasciato presto il posto allo sgomento. La Del Vesco ha immediatamente dichiarato di essere pronta a rimanere all’interno della Casa anche, ma che non deciderà prima di averne parlato con i familiari: “Io ci sto anche ma devo sentire Giuliano, perché la mia vita l’ho lasciata a casa sua. Non lo vedo da due mesi e mezzo e quindi ho bisogno almeno di sentirlo“. (Continua dopo le foto) Come la Del Vesco anche Zelletta sembra della stessa idea: “Rimango certo, dopo tutto quello che ho affrontato non mollo qui. Vado avanti ...

