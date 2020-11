Vittoria Puccini torna in televisione con La Fuggitiva (Di lunedì 23 novembre 2020) Vittoria Puccini sta per tornare in televisione con una nuova fiction e un nuovo personaggio. La Fuggitiva è una donna forte, determinata che dovrà difendersi dall’ingiusta accusa di essere l’assassina di suo marito… La nuova serie tv La Fuggitiva, in onda in primavera su Rai 1, è un action-thriller al femminile. La protagonista è Arianna Comani interpretata da Vittoria Puccini. Una donna solo all’apparenza fragile che dimostra presto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 23 novembre 2020)sta perre incon una nuova fiction e un nuovo personaggio. Laè una donna forte, determinata che dovrà difendersi dall’ingiusta accusa di essere l’assassina di suo marito… La nuova serie tv La, in onda in primavera su Rai 1, è un action-thriller al femminile. La protagonista è Arianna Comani interpretata da. Una donna solo all’apparenza fragile che dimostra presto Articolo completo: dal blog SoloDonna

MaurizioSubis : A causa del Covid abbiamo finito a luglio delle scene iniziate a febbraio. Se lo immagina girare a Roma con cappott… - Federic01996 : RT @EnfantProdige: Sarah Felberbaum nel cast di 'Non Mi lasciare' Fiction per Rai1 con Vittoria Puccini Giulio Corso nel cast di 'Luna Par… - ZeusMega : RT @EnfantProdige: Sarah Felberbaum nel cast di 'Non Mi lasciare' Fiction per Rai1 con Vittoria Puccini Giulio Corso nel cast di 'Luna Par… - EnfantProdige : Sarah Felberbaum nel cast di 'Non Mi lasciare' Fiction per Rai1 con Vittoria Puccini Giulio Corso nel cast di 'Lun… - LauraBini11 : #DomenicaIn Milly Carlucci che ovviamente da questa settimana comincerà a organizzare la prox edizione di… -