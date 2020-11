Viabilità Roma Regione Lazio del 23-11-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 novembre 2020)DEL 23 NOVEMBREORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SOSTENUTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA e appia MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA OSTIENSE E PONTINA E A SEGUIRE ALTEZZA PRENESTINA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RISOLTO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DIA CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RISOLTO E ANCHE PER LA DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SUL GRA IN INTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E FIORENTINI A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SU VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO A CAUSA ...