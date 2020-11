Vaccino anti Covid, Speranza: o gli italiani si convincono a farlo o dovremo renderlo obbligatorio (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza si esprime sul tema dell’obbligatorietà del Vaccino anti-Covid. Mentre l’obiettivo della commercializzazione del Vaccino anti-Covid sembra avvicinarsi a grandi passi, torna a tenere banco il tema dell’eventuale obbligo, per i cittadini italiani, di sottoporsi alla somministrazione del trattamento. Un tema fortemente divisivo, sul quale il Ministro della Salute Roberto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Ministro della Salute Robertosi esprime sul tema dell’obbligatorietà del. Mentre l’obiettivo della commercializzazione delsembra avvicinarsi a grandi passi, torna a tenere banco il tema dell’eventuale obbligo, per i cittadini, di sottoporsi alla somministrazione del trattamento. Un tema fortemente divisivo, sul quale il Ministro della Salute Roberto L'articolo proviene da Leggilo.org.

