Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Maurizio esce con Valentina, Armando litiga con Brunilde (Di lunedì 23 novembre 2020) Le anticipazioni di oggi, lunedì 23 novembre, di Uomini e Donne rivelano che si partirà con un nuovo filmato di Gemma, durante il quale la dama si sfogherà per gli attacchi di Tina. Nello specifico, la donna coinvolgerà anche Maurizio nel suo sproloquio. Armando, invece, continuerà ad uscire con Brunilde, ma tra i due le cose non andranno esattamente nel migliore dei modi. Maria, poi, informerà il cavaliere del fatto che sia giunta per lui una nuova corteggiatrice. oggi a Uomini e Donne: Gemma resta a casa Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che la conduttrice partirà dal solito filmato di sfogo di Gemma Galgani. La dama, stavolta, si sfogherà con ...

