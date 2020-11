UE, economia in forte declino. Effetto restrizioni da Covid-19 (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Con l’introduzione di misure di restrizione più rigide adottate dalle varie nazioni per frenare l’aumento del tasso di contagio da Covid-19, l’attività economica dell’eurozona di novembre si è ridotta notevolmente. Il PMI Flash IHS Markit Composito dell’Eurozona è crollato a novembre a 45,1 punti da 50 di ottobre, segnando il valore minore da maggio. Ad eccezione delle riduzioni cui abbiamo assistito nei primi due trimestri dell’anno, finora la lettura media del PMI del quarto trimestre è la più bassa dall’ultimo trimestre 2012, nel corso della crisi del debito dell’eurozona, ed indica una forte contrazione del PIL. Tale tendenza negativa è stata generale – spiega Markit – con il settore terziario che comunque ha subìto gli effetti più pesanti delle misure di contenimento adottate. A novembre, a causa della minore espansione dei nuovi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Con l’introduzione di misure di restrizione più rigide adottate dalle varie nazioni per frenare l’aumento del tasso di contagio da-19, l’attività economica dell’eurozona di novembre si è ridotta notevolmente. Il PMI Flash IHS Markit Composito dell’Eurozona è crollato a novembre a 45,1 punti da 50 di ottobre, segnando il valore minore da maggio. Ad eccezione delle riduzioni cui abbiamo assistito nei primi due trimestri dell’anno, finora la lettura media del PMI del quarto trimestre è la più bassa dall’ultimo trimestre 2012, nel corso della crisi del debito dell’eurozona, ed indica unacontrazione del PIL. Tale tendenza negativa è stata generale – spiega Markit – con il settore terziario che comunque ha subìto gli effetti più pesanti delle misure di contenimento adottate. A novembre, a causa della minore espansione dei nuovi ...

newsfinanza : Giuliano Amato: «Le fondazioni? Hanno reso più forte il sistema bancario» - charlyec1 : @GiovanniAgost20 È uno dei motivi che non vedo quasi più la TV, l'oggetto della pubblicità è in forte contrasto del… - hurricarmen : @cobainscoke No. Il motivo per cui non hanno funzionato sono gli stati gli USA e non un’economia pronta ad un cambiamento talmente forte - Marco_Economia : @vfeltri Lei è forte!!! ?? - mrispoli1 : Giuliano Amato: «Le fondazioni? Hanno reso più forte il sistema bancario»- -

Ultime Notizie dalla rete : economia forte Giuliano Amato: «Le fondazioni? Hanno reso più forte il sistema bancario» Corriere della Sera UE, economia in forte declino. Effetto restrizioni da Covid-19

(Teleborsa) - Con l'introduzione di misure di restrizione più rigide adottate dalle varie nazioni per frenare l'aumento del tasso di contagio da Covid-19, l'attività economica dell'eurozona ...

Zona euro, brusco calo attività economica a novembre a causa dei lockdown - Pmi -Reuters/Ipsos poll

L'attività economica della zona euro ha subito una forte contrazione a novembre mese, poiché la reintroduzione delle misure di restrizione per limitare la diffusione del coronavirus hanno costretto mo ...

(Teleborsa) - Con l'introduzione di misure di restrizione più rigide adottate dalle varie nazioni per frenare l'aumento del tasso di contagio da Covid-19, l'attività economica dell'eurozona ...L'attività economica della zona euro ha subito una forte contrazione a novembre mese, poiché la reintroduzione delle misure di restrizione per limitare la diffusione del coronavirus hanno costretto mo ...