Tiziano Ferro per la giornata contro la violenza sulle donne: "Serve una legge contro la misoginia" (Di lunedì 23 novembre 2020) Tiziano Ferro per la giornata contro la violenza sulle donne realizza un post sui social con un'immagine incisiva e un messaggio altrettanto incisivo. Il 25 novembre sarà celebrata la giornata contro le violenze sulle donne e l'artista di Latina condivide una riflessione profonda sulle attuali condizioni delle donne. Ancora oggi, nel 2020, le donne vengono insultate, sottopagate, legate, imbavagliate. Ci si chiede ancora se davvero possa servire una legge contro la misoginia e Tiziano Ferro, che condanna l'odio in tutte le sue ...

