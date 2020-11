Taylor Mega racconta un episodio imbarazzante di Elisabetta Gregoraci: ecco quale (Di lunedì 23 novembre 2020) Tornata sule poltrone bianche di Live – Non è la d’Urso, Taylor Mega avrebbe colto la palla al balzo per raccontare un aneddoto su Elisabetta Gregoraci. In questi giorni, infatti, la showgirl calabrese sta tirando fuori un carattere peperino. Prima la sbroccata in diretta con l’opinionista Antonella Elia. Poi la furiosa lite con Selvaggia Roma. Insomma, la gieffina sembra stia cominciando a perdere quella ferma pazienza che l’ha contraddistinta dall’inizio del Grande Fratello Vip 5. Proprio a proposito di questo suo temperamento forte, Taylor Mega avrebbe raccontato di quella volta che la Gregoraci avrebbe fatto una scenata di gelosia a Flavio Briatore. Scena che, secondo la Mega, si sarebbe consumata sotto gli ... Leggi su trendit (Di lunedì 23 novembre 2020) Tornata sule poltrone bianche di Live – Non è la d’Urso,avrebbe colto la palla al balzo perre un aneddoto su. In questi giorni, infatti, la showgirl calabrese sta tirando fuori un carattere peperino. Prima la sbroccata in diretta con l’opinionista Antonella Elia. Poi la furiosa lite con Selvaggia Roma. Insomma, la gieffina sembra stia cominciando a perdere quella ferma pazienza che l’ha contraddistinta dall’inizio del Grande Fratello Vip 5. Proprio a proposito di questo suo temperamento forte,avrebbeto di quella volta che laavrebbe fatto una scenata di gelosia a Flavio Briatore. Scena che, secondo la, si sarebbe consumata sotto gli ...

