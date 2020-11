Stop Metro C, Garante Scioperi chiede informazioni ad Atac (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa, riguardanti la sospensione odierna del servizio della linea Metro C, ‘causa indisponibilita’ di personale’, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato Atac S.p.A. a comunicare con urgenza, entro 24 ore, ogni utile informazione, corredata da idonea documentazione, rilevante ai fini dell’attivita’ di competenza della Commissione”. Cosi’, in una nota, l’Autorita’ Garante sugli Scioperi. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa, riguardanti la sospensione odierna del servizio della lineaC, ‘causa indisponibilita’ di personale’, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitatoS.p.A. a comunicare con urgenza, entro 24 ore, ogni utile informazione, corredata da idonea documentazione, rilevante ai fini dell’attivita’ di competenza della Commissione”. Cosi’, in una nota, l’Autorita’sugli

L’Atac ha annunciato che sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità ...

