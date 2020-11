Speranza: “A Natale ci si potrà spostare, ma solo tra regioni gialle” (Di lunedì 23 novembre 2020) “È comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zona rossa, ma serve prudenza.” Per Speranza è necessario che l’RT scenda sotto l’1. “La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata”, ribadisce il ministro della Salute, “sono ancora numeri imponenti, sarebbe un errore grave abbassare la guardia”. Il vaccino arriverà a fine gennaio e fino ad allora “non c’è alternativa ai sacrifici“. Dunque nessun cambio di direzione: “Sulle terapie intensive c’è una pressione molto forte, guai a sottovalutarla“. Il Natale sarà “Un Natale diverso, molto più sobrio, dovremo ridurre i contatti, evitare gli spostamenti non essenziali”. Gli spostamenti saranno consentiti solo tra regioni in fascia gialla. “Dovremo valutare i dati dei prossimi giorni e prendere decisioni ponderate“, la premessa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “È comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zona rossa, ma serve prudenza.” Perè necessario che l’RT scenda sotto l’1. “La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata”, ribadisce il ministro della Salute, “sono ancora numeri imponenti, sarebbe un errore grave abbassare la guardia”. Il vaccino arriverà a fine gennaio e fino ad allora “non c’è alternativa ai sacrifici“. Dunque nessun cambio di direzione: “Sulle terapie intensive c’è una pressione molto forte, guai a sottovalutarla“. Ilsarà “Undiverso, molto più sobrio, dovremo ridurre i contatti, evitare gli spostamenti non essenziali”. Gli spostamenti saranno consentititrain fascia gialla. “Dovremo valutare i dati dei prossimi giorni e prendere decisioni ponderate“, la premessa ...

