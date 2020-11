Sono innamorata ma non ti amo davvero. Un equilibrio instabile nel cuore (Di lunedì 23 novembre 2020) Che cosa succede quando è quel cuore che abbiamo scelto di seguire a ogni costo a mandarci dei segnali contrastanti? Accade che scegliamo di condividere la vita con qualcuno, un uomo gentile e onesto, passionale quanto basta, che ci fa provare la magia di sentire le farfalle nello stomaco, di nuovo. Così ci lasciamo andare, consapevoli che al giorno d’oggi stare con una persona è una scelta e non un dovere perché in fondo anche da sole non stavamo poi così male. Ma poi lui è arrivato e con il suo corteggiamento d’altri tempi e il suo modo di fare ci ha conquistate e abbiamo scelto di provarci. Ci siamo sentite un po’ tutte delle adolescenti con quella morsa allo stomaco al primo bacio dato, alle carezze che non sembravano bastare mai e a quel rinnovato batticuore. Ci siamo innamorate, di nuovo, ed è stato bellissimo. Ma quella fase di innamoramento che ... Leggi su dilei (Di lunedì 23 novembre 2020) Che cosa succede quando è quelche abbiamo scelto di seguire a ogni costo a mandarci dei segnali contrastanti? Accade che scegliamo di condividere la vita con qualcuno, un uomo gentile e onesto, passionale quanto basta, che ci fa provare la magia di sentire le farfalle nello stomaco, di nuovo. Così ci lasciamo andare, consapevoli che al giorno d’oggi stare con una persona è una scelta e non un dovere perché in fondo anche da sole non stavamo poi così male. Ma poi lui è arrivato e con il suo corteggiamento d’altri tempi e il suo modo di fare ci ha conquistate e abbiamo scelto di provarci. Ci siamo sentite un po’ tutte delle adolescenti con quella morsa allo stomaco al primo bacio dato, alle carezze che non sembravano bastare mai e a quel rinnovato batti. Ci siamo innamorate, di nuovo, ed è stato bellissimo. Ma quella fase di innamoramento che ...

