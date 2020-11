Salvini | ' Questo campionato è aperto | ma fate giocare Juve-Napoli'

matteorenzi : Oggi c’è uno scontro a Bruxelles: i paesi amici di Salvini e Meloni sono aguzzini dell’Italia, sono quelli che ci s… - renatobrunetta : La proposta della federazione fatta il giorno dopo lo scippo di 3 parlamentari (con tutto il rispetto all'amico Sal… - lauraboldrini : I governi di #Ungheria e #Polonia stanno bloccando l'accordo sul #BilancioUe, mettendo a rischio le risorse del… - NOstress100 : @matteosalvinimi E questo chi è? ?? Per la #Dda di #Catanzaro #Scozzafava è uno ndranghetista fino al midollo!… - LemmeVincenzo : #Salvini #Leghisti #Lega #CapitoneVerde #CazzaroVerde #Capitano Questo è il vostro #Troglodita insieme al… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Questo

La conduttrice torna a parlarne per la prima volta in tv dopo la rottura, avvenuta nel 2018. La consapevolezza ha preso il posto della rabbia ...Centrodestra, Matteo Salvini: non è il momento di inutili divisioni. Gli italiani in questo momento si aspettano soluzioni e non polemiche ...