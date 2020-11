Roma, oggi nuovo tampone per Dzeko: Fonseca incrocia le dita e spera (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella giornata odierna Edin Dzeko effettuerà un nuovo tampone per capire se è tornato a negativo e a disposizione di Fonseca Sembra che questa Roma non patisca l’assenza di Edin Dzeko. Dopo i tre gol al Genoa, altre tre reti al Parma con un Mkhitaryan assoluto trascinatore dei giallorossi. Ma il recupero del bosniaco è fondamentale per Fonseca e per questo oggi terrà le dita incrociate. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi Dzeko farà un nuovo tampone, a 18 giorni dal primo che ha svelato la positivita?: ormai, l’isolamento sta volgendo al termine (visto che si avvicina ai 21 giorni). Per quanto la Roma stia andando bene, il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella giornata odierna Edineffettuerà unper capire se è tornato a negativo e a disposizione diSembra che questanon patisca l’assenza di Edin. Dopo i tre gol al Genoa, altre tre reti al Parma con un Mkhitaryan assoluto trascinatore dei giallorossi. Ma il recupero del bosniaco è fondamentale pere per questoterrà lete. Come riporta La Gazzetta dello Sportfarà un, a 18 giorni dal primo che ha svelato la positivita?: ormai, l’isolamento sta volgendo al termine (visto che si avvicina ai 21 giorni). Per quanto lastia andando bene, il ...

lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - virginiaraggi : Oggi sono all’ex ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salv… - virginiaraggi : Buon compleanno a #CarloVerdone che oggi compie 70 anni. Grande interprete della romanità, ha regalato al cinema it… - ilblogdiAndy : RT @SkyTG24: Covid, Nel Lazio superati i 100mila casi: età media 45 anni. LIVE - Nonnadinano : RT @claudiocerasa: Ripartire dai ventenni: un’indagine speciale sul Foglio di oggi (by @Sciandi). Lo spettacolo della scienza più important… -