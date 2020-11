PS5 ha uno strano bug che fa girare il disco nella console ogni ora senza motivo (Di lunedì 23 novembre 2020) PlayStation 5 sembra avere uno strano bug che fa girare periodicamente il disco nell'unità. Ora che sempre più giocatori hanno le mani sulle console, stiamo assistendo a diverse stranezze che le recensioni probabilmente non hanno colto. Un problema particolare che viene riscontrato dalle persone che hanno optato per l'edizione standard basata su disco della PS5, è che il disco nell'unità sembra girare per nessun motivo in particolare. Siamo tutti, ovviamente, abituati a sentire il disco girare ogni tanto, ma ciò accade solo quando la console cerca di accedere a qualcosa sul disco. Questo non sembra essere il caso su PS5. Rapporti multipli sui forum Reddit e Resetera ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 23 novembre 2020) PlayStation 5 sembra avere unobug che faperiodicamente ilnell'unità. Ora che sempre più giocatori hanno le mani sulle, stiamo assistendo a diverse stranezze che le recensioni probabilmente non hanno colto. Un problema particolare che viene riscontrato dalle persone che hanno optato per l'edizione standard basata sudella PS5, è che ilnell'unità sembraper nessunin particolare. Siamo tutti, ovviamente, abituati a sentire iltanto, ma ciò accade solo quando lacerca di accedere a qualcosa sul. Questo non sembra essere il caso su PS5. Rapporti multipli sui forum Reddit e Resetera ...

galabbese : @samuelefeci ma se mi faccio mandare la foto della scatola della ps5 da uno che la ha e la metto su ebay riesco a sbancare - tuttoteKit : #PS5: uno strano bug fa girare periodicamente i dischi nel lettore #Sony #tuttotek - backtoblacklis1 : gli ho prenotato la PS5 perché uno è ragazzino fino in fondo e quando gli dico che appartiene alla generazione dei… - KeithSlapa : @Ibra_official Ciao Zlatan! Sono povero come uno spider, mi regali per favore la ps5? Sei un fortissimo artista marziale - Majo__ITA : #Titanfall2 è in #sconto ora su #steam -