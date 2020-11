Parti comuni dell’edificio: quali sono per la legge? Ecco come distinguerle (Di lunedì 23 novembre 2020) Abbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione “Parti comuni“, che per la legge ha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale. Se ti interessa saperne di più sugli orari di silenzio nel condominio e il ruolo del regolamento condominiale, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Parti comuni condominiali: qual è l’articolo del Codice Civile in proposito C’è un articolo del Codice Civile, ovvero l’art. 1117, che ha ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 23 novembre 2020) Abbiamo frequentemente parlato di tematiche inerenti condominio e locazioni, ed ovviamente continueremo a farlo, in considerazione della rilevanza pratica che hanno le questioni legali in questi ambiti. Più volte abbiamo utilizzato l’espressione ““, che per laha un significato ben preciso. Qui di seguito vogliamo soffermarci proprio su questo significato, onde fare chiarezza una volta per tutte ed evitare così equivoci e fraintendimenti in materia condominiale. Se ti interessa saperne di più sugli orari di silenzio nel condominio e il ruolo del regolamento condominiale, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newscondominiali: qual è l’articolo del Codice Civile in proposito C’è un articolo del Codice Civile, ovvero l’art. 1117, che ha ...

