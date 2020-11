Papa Francesco è accusato di essere ‘inconcludente’. Le cose stanno davvero così? (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra poche settimane Papa Francesco compie 84 anni e non da oggi si agitano dietro le quinte le manovre per la sua successione. Non sono speculazioni astratte. Lo dicono persone autorevoli come il cardinale tedesco Walter Kasper, suo grande elettore al conclave del 2013, o padre Arturo Sosa generale della Compagnia di Gesù. C’è una fetta di mondo ecclesiastico a cui questo Papa non piace, c’è uno schieramento tra vescovi e cardinali che vuole influire sul prossimo conclave e preme per impedire che sia eletto un continuatore della sua linea di rimodellamento della Chiesa, della Curia, del modo stesso di intendere la testimonianza di fede nel XXI secolo. Le motivazioni che animano il fronte conservatore sono varie e spaziano da argomenti teologici a posizioni politico-economiche. Ma c’è un elemento di propaganda anti-Bergoglio, che è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Tra poche settimanecompie 84 anni e non da oggi si agitano dietro le quinte le manovre per la sua successione. Non sono speculazioni astratte. Lo dicono persone autorevoli come il cardinale tedesco Walter Kasper, suo grande elettore al conclave del 2013, o padre Arturo Sosa generale della Compagnia di Gesù. C’è una fetta di mondo ecclesiastico a cui questonon piace, c’è uno schieramento tra vescovi e cardinali che vuole influire sul prossimo conclave e preme per impedire che sia eletto un continuatore della sua linea di rimodellamento della Chiesa, della Curia, del modo stesso di intendere la testimonianza di fede nel XXI secolo. Le motivazioni che animano il fronte conservatore sono varie e spaziano da argomenti teologici a posizioni politico-economiche. Ma c’è un elemento di propaganda anti-Bergoglio, che è ...

