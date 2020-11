Paolo Conticini vs Raimondo Todaro: scontro social tra i due ex di Ballando con le stelle (Di lunedì 23 novembre 2020) Ballando con le stelle è giunto al termine superando non pochi imprevisti, sabato scorso la finale del programma ha decretato vincitori Gilles Rocca a Lucrezia Lando che hanno ottenuto inaspettatamente il favore del pubblico. Eppure le polemiche non sono terminate soprattutto fra i concorrenti in gara e i loro maestri. Secondo quanto è stato riferito Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non avrebbero accettato la sconfitta e dietro le quinte avrebbero lanciato le medaglie simboliche della loro partecipazione al format. Al contrario Paolo Conticini, che è arrivato al secondo posto con Veera Kinnunen ha sportivamente esultato per la medaglia d’argento. Ospite a Domenica in l’attore ha spiegato di essere stato sempre molto naturale, di non aver manipolato la sua posizione con rumors e ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 23 novembre 2020)con leè giunto al termine superando non pochi imprevisti, sabato scorso la finale del programma ha decretato vincitori Gilles Rocca a Lucrezia Lando che hanno ottenuto inaspettatamente il favore del pubblico. Eppure le polemiche non sono terminate soprattutto fra i concorrenti in gara e i loro maestri. Secondo quanto è stato riferito Elisa Isoardi enon avrebbero accettato la sconfitta e dietro le quinte avrebbero lanciato le medaglie simboliche della loro partecipazione al format. Al contrario, che è arrivato al secondo posto con Veera Kinnunen ha sportivamente esultato per la medaglia d’argento. Ospite a Domenica in l’attore ha spiegato di essere stato sempre molto naturale, di non aver manipolato la sua posizione con rumors e ...

