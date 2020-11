Napoli, estorsioni e sparatoria in zona Mercato: tre arresti nei clan Mazzarella e De Luca Bossa (Di lunedì 23 novembre 2020) Cronaca di Napoli: i De Luca Bossa-Minichini-Rinaldi avevano tentato un’estorsione in una piazza di spaccio in zona Mercato ma nel gennaio 2018 erano stati messi in fuga a colpi di pistola dai Mazzarella. Blitz contro i clan De Luca Bossa-Minichini-Rinaldi e Mazzarella. Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre indagati, appartenenti a due contrapposti sodalizi camorristici, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione, porto e detenzione illegale di armi, ... Leggi su 2anews (Di lunedì 23 novembre 2020) Cronaca di: i De-Minichini-Rinaldi avevano tentato un’estorsione in una piazza di spaccio inma nel gennaio 2018 erano stati messi in fuga a colpi di pistola dai. Blitz contro iDe-Minichini-Rinaldi e. Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre indagati, appartenenti a due contrapposti sodalizi camorristici, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di estorsione, porto e detenzione illegale di armi, ...

