Milan | Scaroni | «Stato patrimoniale e bilancio solido»

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente del, Paolo, parla delle condizioni economiche del club rossonero. Ecco le sue parole Paolo, ai microfoni diTV, parla delloeconomico in cui versa il club rossonero. «Sotto il profilo della società abbiamo avuto delle perdite importanti, che però abbiamo ricoperto. Abbiamo unoe un, e continuiamo a proseguire nei nostri obiettivi, che sono quelli di riportare ilin Europa, dove deve stare». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Scaroni: '#Elliott ci supporta sempre, nel 2021 iniziamo con lo stadio'. #SportMediaset - _schiaffino__ : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Scaroni: '#Elliott ci supporta sempre, nel 2021 iniziamo con lo stadio'. #SportMediaset - atmilan1899 : #Scaroni: '#Milan primo in Serie A e più giovane d'Europa. #Elliott sosterrà a lungo il club' - Sport_Mediaset : #Milan, #Scaroni: '#Elliott ci supporta sempre, nel 2021 iniziamo con lo stadio'. #SportMediaset - gb46290720 : RT @MilanNewsit: Scaroni a MTV: 'Vogliamo portare il Milan dove deve stare. Elliott ci ha sempre sostenuti. Sullo stadio...' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Scaroni

Paolo Scaroni, ai microfoni di Milan TV, parla dello stato economico in cui versa il club rossonero. «Sotto il profilo della società abbiamo avuto delle perdite importanti, che però abbiamo ricoperto.Paolo Scaroni ha concesso una lunga intervista a Milan TV in cui ha parlato a 360 gradi del futuro del Milan. Paolo Scaroni ha concesso una lunga intervista a Milan TV in cui ha p ...